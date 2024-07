Spookvoertuig in beslag genomen in Buitenpost

regionaal za 27 juli 2024, 23.50

BUITENPOST - De politie heeft zaterdagmiddag aan de Jeltingalaan in Buitenpost een spookvoertuig in beslag genomen. Een bestuurder zonder geregistreerde woon- of verblijfplaats werd door agenten aangetroffen in het voertuig.

De auto waarin de man zich bevond, bleek geen tenaamstelling te hebben. Als gevolg hiervan ontving hij een proces-verbaal. De auto werd vervolgens in beslag genomen en opgehaald door een berger. De eigenaar van het voertuig krijgt veertien dagen de tijd om de auto op naam te zetten. Indien er binnen deze termijn geen actie wordt ondernomen, bestaat de kans dat het voertuig wordt verkocht of vernietigd.

Spookvoertuigen

Spookvoertuigen zijn voertuigen zonder geregistreerde eigenaar, en in de meeste gevallen betreft het buitenlandse auto's. Een veelvoorkomend voorbeeld is iemand uit Oekraïne die in Nederland verblijft, maar in een auto met een Pools kenteken rijdt terwijl deze auto niet meer in Polen geregistreerd staat.

Bij Nederlandse kentekens betreft het meestal personen zonder geregistreerd adres. Zonder geregistreerd adres kunnen voertuigen namelijk niet op naam worden gezet. Wanneer iemand zich uitschrijft bij de gemeente, of wanneer de gemeente na onderzoek naar een verblijfplaats zelf de uitschrijving doet, vervalt ook de tenaamstelling van voertuigen.

Daarnaast komt het voor dat nabestaanden rijden in een auto die op naam stond van een overledene. Bij overlijden vervalt de tenaamstelling automatisch, waardoor de auto als spookvoertuig kan worden aangemerkt.