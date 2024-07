Bejaarde vrouw raakt met scootmobiel in de sloot

regionaal za 27 juli 2024, 15.24

ALDWALD - Op de Terlunewei onder Aldwáld is zaterdagmiddag een oudere vrouw met haar scootmobiel in de sloot gereden. De oudere vrouw uit Dokkum was een blokje om met haar man, die op de fiets mee reed.

De vrouw kwam met haar scootmobiel naast de weg, verloor de macht over het stuur en kwam in de sloot terecht. De brandweer van Kollum en Buitenpost kwamen ter plaatse. De vrouw is snel uit de sloot gehaald door het brandweerpersoneel. Ze liep een nat pak op en raakte niet gewond. De vrouw is door de ambulance naar huis gebracht.

