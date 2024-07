Gemeente wil na 3 jaar bushalte terug bij treinstation

DE WESTEREEN - De bushalte aan de Noarder Stasjonsstrjitte in De Westereen moet terugkomen. Dat is de boodschap van het college van B&W aan de provincie Fryslân. In een brief doet wethouder Kees Wielstra een dringende oproep om de bushalte opnieuw op te nemen in het vervoersplan van de nieuwe busconcessie.

De bushalte bij het treinstation in De Westereen werd in 2021 geschrapt. De aanleiding hiervoor was dat uit registraties van Arriva bleek dat er nauwelijks gebruik werd gemaakt van de halte. Het college geeft met de brief gehoor aan een motie die op 9 juli 2024 unaniem door de gemeenteraad van Dantumadiel werd aangenomen.

38 haltes verdwenen in regio

In de motie, ingediend door Joran Jager (GBD) en mede-ingediend door Jouke Feddema (CU), wordt geconstateerd dat sinds 2018 maar liefst 7% van de bushaltes in Friesland zijn verdwenen, waaronder zes haltes in Dantumadiel en 32 haltes in Noordoost Friesland.

Grote afstand

De huidige afstand van 1,5 kilometer tussen de dichtstbijzijnde bushalte op de Foarwei (bij de Poiesz) en het treinstation wordt als onacceptabel gezien, vooral omdat een goede bereikbaarheid van openbaar vervoer essentieel is voor de economie en leefbaarheid van de regio.

Het verdwijnen van de bushalte heeft volgens de gemeente voor veel onbegrip en ongemak onder de inwoners gezorgd.

