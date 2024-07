Nieuw: NOS Journaal in Makkelijke Taal

tech & media do 25 juli 2024, 12.18

LEEUWARDEN - Vanaf 2 september maakt de NOS een nieuw televisiejournaal. Het heet het NOS Journaal in Makkelijke Taal en is elke werkdag te zien om 17.00 uur op NPO 1.

Het NOS Journaal in Makkelijke Taal is rustiger en bevat meer uitleg dan andere journaals.

Als publieke omroep heeft de NOS de taak om nieuws toegankelijk te maken voor iedereen. Dus ook voor mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal. In Nederland gaat het om 2,5 miljoen mensen.

De NOS heeft onderzocht hoe het nieuws 'makkelijker' gebracht kan worden. Dat gebeurde samen met de Stichting Lezen en Schrijven én met mensen die zelf moeite hebben met lezen en schrijven. Dat leidde in 2021 tot het NOS Nieuws van de Week. Dat is een wekelijks journaal, te zien op YouTube en op regionale en lokale tv-zenders. Het NOS Journaal in Makkelijke Taal is daar een vervolg op.

Het nieuwe journaal heeft minder onderwerpen dan de andere journaals. De presentator geeft meer uitleg en er worden geen moeilijke woorden gebruikt. Ook het tempo en het gebruik van beeld is rustiger. Kijkers van het weekjournaal vinden dat prettig, zo blijkt uit hun reacties.

Giselle van Cann, hoofdredacteur NOS Nieuws, is blij dat de NPO ruimte biedt om het NOS Journaal in Makkelijke Taal uit te zenden. Van Cann: "De redactie heeft veel contact gehad met deze doelgroep. We merkten hoe fijn ze het vinden om het nieuws goed te kunnen volgen. Wij journalisten vonden hun feedback heel leerzaam en inspirerend."

NOS Journaal in Makkelijke Taal

Vanaf maandag 2 september elke werkdag, 17.00-17.08 uur, NPO 1

(Het nieuwe journaal komt dus in de plaats van het reguliere NOS Journaal op dit tijdstip)