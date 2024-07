Buurtbewoners blussen brand in haag voor huis

lokaal nieuws wo 24 juli 2024, 14.24

HURDEGARYP - In de voortuin van een woning aan de Reitsmaweg in Hurdegaryp vloog woensdag een haag in brand. Dankzij de kordate inzet van buurtbewoners was de brand snel geblust.

De brandweer van Gytsjerk werd om 14.03 uur opgeroepen voor de brand. In de tussentijd haddden de buurtbewoners een tuinslang gebruikt om het vuur te doven.

De brandweerploeg is nog wel ter plaatse gekomen en heeft nog nageblust. Bij aankomst van het vuur al gedoofd. De oorzaak van de brand is onbekend.