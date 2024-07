Nieuwe oplichtingstruc: 'uw naam staat op een lijst'

regionaal di 23 juli 2024, 17.50

BURGUM - In de afgelopen maanden zijn er in de regio Burgum enkele mensen het slachtoffer geworden van een nieuwe oplichtingstruc. Dit keer is men niet uit op de bankpas en pincode maar op kostbare spullen.

Bij deze oplichting worden mensen opgebeld waarbij de beller zich voordoet als de politie. De nepagent vertelt vervolgens: "Uw naam komt voor op een lijst van inbrekers". Daarna wordt gevraagd of men kostbaarheden thuis heeft.

De politie laat weten dat het in de afgelopen twee maanden vier of vijf keer gebeurd is in de regio. Mogelijk zijn er ook meerdere mensen opgelicht. Vanaf Burgum is er in elk geval aangifte gedaan bij de politie.

Neppolitie haalt spullen op

De beller doet een voorstel om de kostbare spullen veilig te stellen en als men hierop ingaat, dan worden de kostbaarheden opgehaald. De werkwijze is net weer wat anders als de bekende bankhelpdeskfraude.

Getuigen gezocht

De politie in Burgum hoort graag van mensen of ze benaderd zijn en of daarbij ook telefoonnummers bekend zijn waarmee gebeld werd. Aan de hand daarvan kan de politie mogelijk de dader(s) achterhalen.