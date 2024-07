Motorrijder zwaargewond na frontale botsing met auto

regionaal di 23 juli 2024, 17.28

DRACHTEN - Een motorrijder is dinsdag zwaargewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een auto. Het ongeval vond omstreeks 16.50 uur plaats ter hoogte van een bushalte op de Splitting in Drachten.

De aanrijding ging gepaard met een flinke knal. Buurtbewoners die thuis zaten, laten weten dat ze een knal hoorden en daarna het ongeval op de straat ontdekten.

Met spoed naar ziekenhuis

Het slachtoffer is door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel opgevangen. Hij is met beenletsel met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Remspoor

De motorrijder reed zonder beschermende kleding maar droeg voor zover bekend wel een helm. Een remspoor midden op de weg is een stille getuige van het ongeval.

Keren

De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk. De automobiliste was bezig met het keren op de weg, zo laten meerdere omstanders weten aan WâldNet. Ze zou op de weg na de bushalte ingestoken hebben om te keren. Daarna draaide de vrouw de weg op om richting het centrum van Drachten te rijden. Op dat moment vond de botsing plaats.

Onderzoek naar toedracht

Een deel van de Splitting is door de politie afgesloten voor het doorgaande verkeer. De forensische opsporing van de politie zal een onderzoek instellen naar de exacte toedracht van het ongeval. Even na 20.30 uur is de weg weer opengesteld voor het doorgaande verkeer.

