Brug Stroobos uurlang in storing

regionaal zo 21 juli 2024, 9.03

STROOBOS - De brug in Stroobos is zondagochtend in storing komen te staan. Hierdoor was de brug gestremd voor zowel het weg- als scheepvaartverkeer.

De oorzaak van de storing is onderzocht. Het verkeer moest tijdelijk omrijden via Eibersburen.

Storing opgelost

De storing aan de brug was net na 10.00 uur verholpen door de monteurs.

Het wegverkeer kan weer over de brug. Een aantal wachtende schepen zijn inmiddels met vervolg.