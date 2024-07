Brand in Friethuys Drachten snel onder controle

regionaal zo 21 juli 2024, 7.50

DRACHTEN - Door snel optreden kon zondag erger worden voorkomen bij een brand in Restaria Friethuys aan de Noordkade in Drachten. Een oven in het pand vatte door onbekende oorzaak vlam.

De brandweer werd om 03.43 uur opgeroepen. Vanwege de dichte bebouwing werd er direct opgeschaald naar 'middelbrand'. Nadat de oven naar buiten was gebracht door de brandweerlieden, was het gevaar geweken. Er hoefde niet geblust te worden en de schade in het pand is beperkt.

De rookmelders hebben ervoor gezorgd dat de brandweer op tijd gealarmeerd werd.