Verkoelend gespetter in de haven van EarnewÃ¢ld

Verkoelend gespetter in de haven van Earnewâld

regionaal za 20 juli 2024, 18.12

EARNEWALD - Al voor de brandweer van Oudega de wagen goed en wel geparkeerd had stonden de kinderen zaterdagmiddag al klaar. In de haven van Earnewâld kwamen de brandweerlieden verkoeling brengen. En dat was welkom, want het kwik tikte de 30 graden bijna aan.

Waar sommige kinderen nog enigszins aanmoediging nodig hadden van een vader of moeder sprongen andere al meteen vrolijk rond. Van verschillende kanten werd water gespoten. Daarnaast mochten kinderen zelf ook even spuiten met de brandweerslang!

FOTONIEUWS