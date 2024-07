Inwoners met elkaar in gesprek over ouder worden in eigen omgeving

lokaal nieuws za 20 juli 2024, 10.51

DAMWALD - "Wat hebben inwoners nodig om op een prettige manier ouder te worden in hun eigen omgeving en wat kunnen ze daar zelf aan doen?" Deze vraag stond centraal tijdens het project 'Ik Bin d'r Klear Foar' in de gemeente Dantumadiel.

In drie bijeenkomsten gingen o.a. bestuurders en beleidmakers in gesprek met inwoners over de veranderingen in de zorg. Zorgbelang Fryslân begeleidde het project.

Wethouder Gerben Wiersma ontving deze week de uitkomsten van het project. "Alle informatie die wij hebben ontvangen is voor ons ontzettend waardevol en kunnen we gebruiken in ons duurzaam zorg- en welzijnsbeleid voor ouderen,’ zegt Gerben Wiersma. ‘Een deel van de inwoners wil met ons mee blijven denken over wat er nodig is in onze dorpen als je ouder en hulpbehoevender wordt. Dat waarderen we erg.’