Emballage-actie Plus Wolters levert ruim 1000 euro voor goede doel

regionaal za 20 juli 2024, 10.46

BURGUM - Vrijdag werden voor de laatste keer de door klanten van Plus Wolters gedoneerde emballagebonnen ingewisseld voor geld. De opbrengst voor Stichting Help Mij Leven heeft inmiddels de grens van 1000 euro gepasseerd. Om klanten en medewerkers te bedanken, bood de stichting een plakje zelfgebakken cake aan.

Donatiebak populair

De donatiebak voor emballagebonnen, die al enkele weken nabij de emballageautomaat in de supermarkt staat, blijkt een succes. Klanten doneerden gul. Ook de medewerkers droegen hun steentje bij door hun eigen bonnetjes te doneren.

Op 4 augustus vertrekt een werkgroep van Stichting Help Mij Leven naar Brazilië om zich in te zetten voor kinderen in extreme risicosituaties.

Werkgroep 2024

De werkgroep bestaat dit jaar uit tien leden en zal drie weken lang actief zijn in de favela's van Rio de Janeiro. Hun activiteiten omvatten sportieve evenementen met de kinderen en de bouw van een verdieping bovenop een lokaal, een project dat een eerdere werkgroep is gestart.

Activiteiten en steun

Om geld in te zamelen voor hun reis en projecten, heeft de werkgroep diverse acties georganiseerd, zoals een stampottenbuffet, een bingo en een wandeltocht. Daarnaast is er een supportpagina geopend waar mensen financiële steun kunnen bieden: Support and Donate.

Over Stichting Help Mij Leven

Stichting Help Mij Leven, opgericht in 1988, zet zich in voor Braziliaanse kinderen in nood. De stichting richt zich op het bieden van veiligheid, onderwijs, gezondheid, onderdak en toekomstperspectief. Dit doen zij ter ondersteuning van het welzijnswerk van Robert Smits en zijn organisatie REMER in Brazilië.