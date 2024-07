Nieuwbouw Beetsterzwaag gaat 'Commissieweg Twee' heten

regionaal vr 19 juli 2024, 21.23

BEETSTERZWAAG - Hoe noem je een gebouw waarvan je wilt dat het zoveel mogelijk om het 'gewone leven' en waar dus wonen en leven, en niet de zorg, centraal staat? Bijna 100 inzendingen kwamen er op de vraag van ZuidOostZorg om mee te denken over een nieuwe naam voor de nieuwbouwlocatie in Beetsterzwaag.

Uit alle ingezonden namen heeft ZuidOostZorg inmiddels een naam gekozen die volgens de zorginstelling uitstekend past bij het uitgangspunt van de nieuwbouw én de beweging waar de organisatie middenin zitten: Commissieweg Twee

Waarom Commissieweg Twee?

De naam 'Commissieweg Twee', ingediend door een medewerker van ZuidOostZorg, staat voor het adres waar mensen wonen. "Wij werden erg enthousiast van het idee om de locatie Commissieweg Twee te noemen. Met deze naam laten we duidelijk zien dat het bij de nieuwbouw in Beetsterzwaag om wonen en leven gaat, op je eigen plek, met je eigen adres", zeggen Karine van der Kraan en Simone Meertens van de Raad van Bestuur van ZuidOostZorg.

"Omdat we de 'Twee' voluit schrijven als woord, in plaats van '2', is het zowel het adres als een eigen naam. Daarnaast is de 'Twee' een knipoog naar de twee woontorens van de nieuwbouw."

Van zorg naar gewoon leven

Er zit, naast de knipoog, ook een duidelijke inhoudelijke reden achter de keuze voor Commissieweg Twee, lichten de bestuurders toe. "Als organisatie zijn we onderdeel van een grote verandering, we gaan van zorg naar gewoon leven. Dat is een beweging waar wij vanuit onze visie volledig achter staan en die we zélf mede vormgeven", zeggen Van der Kraan en Meertens.

"Commissieweg Twee past daar, als woonconcept en als naam, heel goed bij en door daarvoor te kiezen laten we duidelijk zien waar we als organisatie voor staan. Daarmee is het een statement én een keuze voor gewoon wonen, leven en ontmoeten aan de Commissieweg in Beetsterzwaag op en in Commissieweg Twee."