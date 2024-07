Diamanten huwelijksjubileum Ate en Wappy Kingma uit Burgum

regionaal vr 19 juli 2024, 16.41

BURGUM - Op 15 juli 1964 trouwden Ate Kingma (8-3-1941) en Wapke Schroor, roepnaam Wappy (1-10-1941), in het gemeentehuis van Oostdongeradeel. Dit jaar zijn ze 60 jaar getrouwd. Locoburgemeester Tytsy Willemsma ging bij het echtpaar op bezoek om hen te feliciteren.

Op 20 juli viert het echtpaar haar 60-jarig huwelijksjubileum, samen met hun kinderen, kleinkinderen en aanhang. Meneer en mevrouw Kingma ontmoetten elkaar op jeugdbijeenkomst in Wierum. Ze waren beiden 17 jaar oud.

De heer Kingma stuurde mevrouw Schroor een kaartje en kort daarna kregen ze verkering. Dit kaartje leidde tot een huwelijk op 23-jarige leeftijd. Na hun huwelijk vestigde het paar zich in Drachten en later in Burgum. Meneer startte een eigen administratie- en verzekeringskantoor in Oosternijkerk, dat later naar Burgum verhuisde. Mevrouw werkte eerst als verpleegkundige, maar richtte zich na hun huwelijk op het gezin. Samen kregen ze twee zoons en een dochter. Ze genieten inmiddels van hun acht kleinkinderen.

Meneer en mevrouw zijn erg betrokken geweest bij het verenigingsleven in hun dorp. Meneer Kingma was betrokken bij de Rotary Club, de kerk en lokale voetbalactiviteiten. Mevrouw Kingma heeft vrijwilligerswerk gedaan in verschillende organisaties en was jarenlang coördinator van de Nierstichting in Burgum.

Ook kent het echtpaar gezamenlijke hobby’s, zoals het kijken naar voetbal en vakanties met de caravan. Ze bezochten regelmatig wedstrijden van Ajax en SC Heerenveen en genoten van lange zomervakanties met familie en vrienden in het buitenland. Naast hun drukke leven genieten ze ook van hun woonomgeving met prachtige uitzichten, zoals koeien, eenden, kikkers en vogels.

Het 60-jarig huwelijksfeest is een mijlpaal die ze vieren met hun geliefde familie.