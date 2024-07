Projectgroep: Onbegrip over toekomstplan MFC Burdaard

regionaal vr 19 juli 2024, 12.56

BURDAARD - De Projectgroep Behoud Basisvoorzieningen Burdaard - Jislum e.o. is verbaasd en teleurgesteld over de plannen van het college van B&W van Noardeast-Fryslân. Dat laat de projectgroep weten in een persbericht.

In maart 2024 heeft dezelfde projectgroep (een samenwerking tussen experts van de gemeente en vertegenwoordigers van de inwoners van Burdaard) na 2 jaar onderzoek geadviseerd te kiezen voor kleinschalige nieuwbouw als de oplossing voor het probleem met MFC It Spektrum.

De projectgroep is zwaar teleurgesteld in het handelen van het college, omdat een gedegen en tijdrovend onderzoek wel heel gemakkelijk bij het grofvuil wordt gezet. Daarbovenop komt ook dat het college nu met een voorstel komt wat door de raad op voorhand werd uitgesloten.

De projectgroep is ook kritisch over de wel zeer positieve en onrealistische financiële aannames die gemaakt worden om deze nieuwe keuze te onderbouwen.

Het meest zorgwekkende is dat met deze oplossingsrichting het behoud van de basisvoorzieningen, nota bene het hoofddoel van de reddingsoperatie, niet voor de lange termijn wordt gewaarborgd.

Stop met wensdenken

De projectgroep laat weten: "Daarom hierbij ook de oproep aan de gemeenteraad. Maak niet weer dezelfde fout als jullie voorgangers! Stop met het wensdenken en kom met een gedegen oplossing voor de lange termijn. Om met de woorden van voormalig wethouder Soepboer te eindigen: 'It is in swier dossier dat oplost wurde moat foar en mei de doarpsmienskip.'"