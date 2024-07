College ziet met nieuwe huurders en verbouwing toch kansen voor MFC in Burdaard

regionaal vr 19 juli 2024, 12.43

BURDAARD - Het college van B&W van Noardeast-Fryslân ziet met mogelijk nieuwe huurders en een verbouwing toch kansen voor MFC it Spektruk in Burdaard. Het gebouw verduurzamen, de ruimtes anders indelen en een deel verhuren als kantoor- of woonruimte. Dat is in het kort de oplossingsrichting die het college verder wil onderzoeken voor het te grote MFC in Burdaard.

In september bepaalt de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân of dit onderzoek er komt.

In maart 2024 adviseerde de Projectgroep 'Behoud Basisvoorzieningen Burdaard-Jislum e.o.' – een groep met vertegenwoordigers van de verschillende groepen uit de mienskip van Burdaard-Jislum e.o - de gemeente om een nieuw, kleiner mfc te laten bouwen. Met nieuwbouw houdt het mfc jaarlijks een klein positief resultaat over. De basisvoorzieningen blijven overeind en een kleiner gebouw is door de dorpsgemeenschap goed te beheren.

De gemeente vindt, na het doorrekenen van het advies van de projectgroep, het opnieuw indelen van het mfc een haalbaardere en realistischere optie. Door het bestaande gebouw anders in te delen, komen er ruimtes vrij die verhuurd kunnen worden. Met extra- en stabiele huurinkomsten wordt het mfc weer financieel gezond.

Potentiële huurders

Multifunctioneel centrum It Spektrum in Burdaard is al vanaf het begin te groot en niet rendabel. De schil en de constructie van het gebouw zijn goed. Alleen veel ruimtes in het gebouw worden te weinig gebruikt, bijvoorbeeld de theaterzaal en vergaderzalen. Een aantal partijen wil onderzoeken of ze een gedeelte kunnen huren als kantoor- of woonruimte. Om welke- en wat voor -partijen dit gaat, kan de gemeente later zeggen.

Kosten: 3 miljoen

Met een (voorlopige) bijdrage van 3 miljoen euro kan het gebouw aangepast en verduurzaamd worden. Daarnaast is er 30.000 euro nodig om de plannen samen met de projectgroep, de architect en andere deskundigen concreet te maken.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk de belangrijkste voorzieningen voor de sportverenigingen (binnensportruimte, kleedkamers, kantine, bestuurskamer) en het dorpsleven (dorpshuisfunctie bewegingsonderwijs, buitenschoolse- en peuteropvang) in het gebouw blijven, mogelijk op een andere plek. De ruimtes die overblijven komen te huur. De energiebesparing en extra huurinkomsten zouden het mfc voldoende rendabel maken.

Eerst eigendom gemeente

Begin dit jaar loste gemeente Noardeast-Fryslân de lening van het MFC bij de BNG Bank in één keer af, om de voorzieningen in Burdaard-Jislum e.o. in leven te houden. Het pand en de ondergrond van It Spektrum wordt daarom volledig van de gemeente.

Het college stelt de gemeenteraad voor om het gebouw de komende jaren in eigendom te houden, in ieder geval totdat bewezen is dat de financiële situatie van het mfc stabiel is. Hiermee wil het college het dorp na jaren van onrust ontzorgen en de verantwoordelijkheid nemen.

Na zomer volgt besluit

Na het zomerreces besluit de gemeenteraad of het plan verder uitgewerkt kan worden. Op 11 september 2024 is de eerste raadsvergadering over dit onderwerp (It Petear), op 19 september 2024 het debat. Het besluit over deze oplossingsrichting en de voorlopige bijdrage wordt verwacht op 17 oktober 2024 (It Beslút).

Na dit besluit is er nog extra onderzoek nodig naar de haalbaarheid en exacte invulling. Het college verwacht begin 2025 een uitgewerkt plan voor te kunnen leggen aan de gemeenteraad. Pas dan, als de gemeenteraad vindt dat dit uitgewerkte plan realistisch is, stelt de raad de bijdrage daadwerkelijk beschikbaar.