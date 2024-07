Spoedeisende hulp in Drachten gesloten vanwege grote storing

regionaal vr 19 juli 2024, 10.25

DRACHTEN - Door een grote storing in het besturingssysteem van Windows was vrijdagochtend onder andere de spoedeisende hulp in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten gesloten. Ook waren de verloskamers dicht. Zo rond 13.00 uur zijn alle werkzaamheden hervat.

Zorg afgeschaald

Het ziekenhuis liet weten het ochtendprogramma van de polikliniek en de operatiekamer te hebben afgeschaald. Dat wil zeggen dat er samen met de patient gekeken wordt naar een passende oplossing. Patiënten die deze ochtend een afspraak hadden staan konden contact opnemen met het ziekenhuis of het doorging.

Fout in update

Door een fout in een update vrijdagochtend liepen de computersystemen helemaal vast. De gebruiker kreeg een blauw scherm te zijn en het systeem was onbruikbaar. De update waar het mis ging was van cyberbeveiligingsbedrijf Crowdstrike. Het ging om computers die Windows 10 draaien. Wereldwijd zijn er veel problemen door deze storing.