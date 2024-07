Leerlingen van SBO Sjalom halen 7500 euro op voor KiKa

Miriam Hoekstra do 18 juli 2024, 11.34 lokaal nieuws do 18 juli 2024, 11.34

DRACHTEN - De leerlingen van SBO Sjalom in Drachten hebben 7500 euro opgehaald tijdens de sponsorloop op 4 juli. Het bedrag werd woensdagochtend onthuld en overhandigd aan Erwin Kampen die KiKa vertegenwoordigd.

KiKa staat voor Kinderen Kankervrij. Op dit moment overleeft 81% van de kinderen met kanker. Met deze prachtige donatie draagt Sjalom bij aan onder andere onderzoek.

Gastlesen over KiKa

De afgelopen periode hebben de leerlingen gastlessen gehad over KiKa. Deze gingen over het nut en belang van onderzoek naar kinderkanker. Voor de sponsorloop op 4 juli hebben de kinderen zelf vrienden en familie benaderd om te sponsoren. De leerlingen waren ontzettend fanatiek.

Hoge opbrengst

Alle leerlingen, van de jongsten tot de oudsten, renden mee op het plein aan de J.F. Kennedylaan. De muziek klonk luid uit de speakers en op het plein was het gezellig druk met familie die kwam aanmoedigen. De uiteindelijke opbrengst is overweldigend.

SBO Sjalom is ontzettend trots op haar leerlingen, want met deze inzet zijn we tot dit prachtige resultaat gekomen. Op de foto zien we een gedeelte van de leerlingen tijdens de overhandiging van de cheque.