Speciale gala rit voor kinderen van de Sjalom

regionaal wo 17 juli 2024, 21.30

DRACHTEN - Het was een ronkende optocht in het centrum van Drachten woensdagavond. Het was een groep van motoren en trikes met daarop kinderen uit groep 8 van SBO Sjalom. Zij namen in stijl afscheid van hun school tijdens de gala rit.

De tocht begon op het Laweiplein, waarna de stoet via onder andere de Kaden en de Zuiderdwarsvaart eindigde op de Martin Luther Kingsingel.

De tocht werd georganiseerd door Bee Friends Fryslân. Dit is een motorstichting met vrijwilligers die rijden op motoren en trikes. Zij zetten zich in voor kinderen die ziek zijn of zich om andere redenen niet kind kunnen voelen.

