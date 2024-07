Nieuwe bewoners vieren oplevering 25 sociale huurwoningen

regionaal wo 17 juli 2024, 13.11

DRACHTEN - Op dinsdag vierden de bewoners en omwonenden de oplevering van 25 nieuwe sociale huurwoningen aan De Tuinen, Het Paradijske en de Stationsweg in Drachten. Hiervan zijn 17 woningen gebouwd vanuit het nieuwbouwconvenant, waarin gemeente en woningcorporaties zich samen sterk maken voor meer betaalbare sociale huurwoningen in Smallingerland.

Met het opleverfeest leert de buurt elkaar vast wat beter kennen.

Vraag naar nieuwe woningen is groot

De gemeente Smallingerland nam het voortouw om 17 bouwrijpe kavels te leveren aan Accolade. Ook leverde de gemeente het speelveld op. Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier hierover: 'De vraag naar woningen in Drachten en omgeving is erg groot. Daarom sloot de gemeenteraad in 2022 een convenant met de woningcorporaties.

In het convenant maakten we afspraken voor het realiseren van zo'n 300 sociale huurwoningen in Smallingerland voor 2030. De woningen aan de Tuinen en Het Paradijske zijn de eerste sociale huurwoningen die we bouwden. We hopen dat de nieuwe bewoners hier veel woonplezier gaan hebben.'

Mensen blij maken met een thuis

Ook Elze Klinkhammer, directeur-bestuurder van Accolade is blij met de samenwerking die het convenant brengt: "De afspraken over locaties en basisprijzen voor grond maken dat we nu snel met het ene na het andere project aan de slag kunnen. Hoe sneller we extra woningen kunnen bouwen in Smallingerland, hoe meer mensen we blij kunnen maken met een thuis. Iets waar sommigen al heel lang op wachten."

Vlot gebouwd

Er is veel behoefte aan energiezuinige en betaalbare huurwoningen. De gemeente, Accolade en VDM Woningen werkten daarom samen om deze woningen snel te realiseren. Dit ging in goed overleg met de omwonenden. Zo bouwden zij de woningen in 1 bouwstroom om zo min mogelijk overlast te veroorzaken in de buurt. De 17 woningen aan De Tuinen en Het Paradijske werden in mei opgeleverd. Accolade nam het initiatief om 8 woningen aan de Stationsweg te bouwen. Deze waren in maart al klaar.

Houtsysteembouwmethode

Alle woningen zijn gerealiseerd door middel van houtsysteembouw. "We zien dat houtsysteembouw met name in dergelijke binnenstedelijke gebieden grote voordelen biedt," geeft Jan van der Meer aan, algemeen directeur van VDM Woningen.

"Doordat de woningelementen uit onze fabriek prefab worden aangeleverd, stonden de woningen in no-time. In combinatie met weinig grote vervoersbewegingen hebben ook de buurtbewoners het als een vlotte bouwperiode ervaren."