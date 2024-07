Eastermar krijgt nieuwe woonwijk met 25 huizen

lokaal nieuws wo 17 juli 2024, 10.30

EASTERMAR - De gemeente Tytsjerksteradiel en Bouwbedrijf Swart uit Eastermar hebben dinsdag een anterieure overeenkomst getekend voor de bouw van een nieuwe woonwijk in Eastermar. Het plan omvat de bouw van 25 woningen voor verschillende doelgroepen.

Bouwbedrijf Swart gaat begin 2025 het terrein bouwrijp maken.

Wens vanuit het dorp

Inwoners van Eastermar hebben de gemeente laten weten dat zij graag woningen willen voor hun eigen inwoners, zowel voor starters als doorstromers. Dit plan is ontwikkeld door Bouwbedrijf Swart en voldoet aan deze wens vanuit het dorp.

Het plan omvat drie vrijstaande woningen, tien 2-onder-1-kapwoningen en 12 rijtjeswoningen, waaronder ook sociale huurwoningen.

Lokale kracht

Eastermar is een dorp met veel lokale kracht, inwoners zetten zich in om van het dorp een bloeizone te maken. In de nieuwe woonwijk komt daarom ook een voedselbos. Eastermar is een dorp waar de inwoners actief meedenken, ook wat betreft de woningbouw", zegt wethouder Van Zandbergen.

"Dit heeft geresulteerd in een verscheidenheid aan woningen voor verschillende doelgroepen, zoals we voor ogen hebben in onze woonvisie."