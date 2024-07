Omwonenden verliezen kort geding: noodlokalen Burgerschool blijven staan

Auke Iedema di 16 juli 2024, 17.30 regionaal di 16 juli 2024, 17.30

DOKKUM - De Rechtbank Noord-Nederland heeft het verzoek tot schorsing van de omgevingsvergunning voor het plaatsen van drie tijdelijke noodlokalen bij de Burgerschool in Dokkum afgewezen. Vierentwintig omwonenden maakten zich zorgen over de uitbreiding en gingen in hoger beroep bij de rechtbank.

De voorzieningenrechter oordeelde maandag dat er geen onomkeerbare situatie dreigt en dat het college van B&W van Noardeast-Fryslân terecht de vergunning heeft verleend.

De vergunning werd op 15 mei 2024 verstrekt, waarna omwonenden om een voorlopige voorziening hebben verzocht.

Geen spoedeisend belang

De voorzieningenrechter oordeelde dat er geen spoedeisend belang is dat een voorlopige voorziening rechtvaardigt, omdat er geen onomkeerbare situatie dreigt. Bovendien maken de omwonenden geen concreet belang duidelijk dat onmiddellijke actie vereist, aangezien de vergunde werkzaamheden en het gebruik van de noodlokalen voor eigen risico van de vergunninghouder zijn zolang de vergunning nog niet onherroepelijk is.

Volgens de rechtbank kunnen de bezwaren in de reguliere procedure worden behandeld zonder dat er sprake is van spoedeisend belang voor schorsing.

De noodlokalen zijn reeds geplaatst en zullen naar verwachting in september 2024 in gebruik worden genomen. Mocht dan uit de bezwaren blijken dat de vergunning onterecht is verleend, dan moeten de noodlokalen worden verwijderd.