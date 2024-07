Opnieuw aanvaring met schade bij brug van Skûlenboarch

regionaal di 16 juli 2024, 17.18

JISTRUM - De brug van Skûlenboarch tussen Jistrum en Eastermar heeft maandag opnieuw schade opgelopen als gevolg van een aanvaring. Deze keer raakte het houten remmingwerk beschadigd.

Terwijl het beweegbare gedeelte van de brug maandag veilig op de kade in het Groningse Farmsum werd gezet voor reparatie, kwam een onbekend gebleven schipper in botsing met het remmingwerk. Het remmingwerk is er juist voor bedoeld om de brug te beschermen voor mogelijke aanvaringen.

Onderzoek

Rijkswaterstaat is op de hoogte van de aanvaring en heeft de zaak in onderzoek. "De verwachting is dat het herstel ruim voor december gedaan kan worden." zo laat Linda Ruijg van Rijkswaterstaat aan WâldNet weten.

Botsing

Sinds februari 2024 is de brug van Skûlenboarch niet meer in werking. Een schip kwam op 4 februari in botsing met de brug. Hij raakte onherstelbaar beschadigd. Omwonenden kunnen als gevolg hiervan niet meer het Prinses Margrietkanaal oversteken.

Op dit moment wordt de beschadigde brug gerepareerd in Farmsum. Voor het einde van het jaar zal de brug weer in werking worden gesteld.