Zomerdienstregeling voor de bus start zondag 21 juli

tech & media di 16 juli 2024, 13.16

BURGUM - De zomer staat weer voor de deur en dit betekent dat reizigers minder gebruik maken van het openbaar vervoer. Arriva past daarom haar dienstregeling aan van zondag 21 juli tot en met zaterdag 31 augustus 2024.

Op een aantal lijnen rijden minder bussen of vertrektijden zijn aangepast vanwege extra brugopeningen door het vaarseizoen in de provincie.

Aanpassingen van 21 juli tot en met 31 augustus

De aangepaste dienstregeling is zichtbaar in de reisplanners. Een aantal buslijnen rijdt een keer per uur, in plaats van twee keer per uur. Daarnaast rijden sommige (scholieren)lijnen tijdens de zomervakantie niet en worden enkele lijnen gereden met een 8-persoonsbus. Dit zijn lijntaxi's.

Werkzaamheden aan de brug bij Kootstertille

Buslijn 13/513 rijdt van donderdag 22 augustus tot en met dinsdag 3 september een omleidingsroute. De brug bij Kootstertille is dan afgesloten vanwege werkzaamheden.

Een pendeldienst rijdt een aanvullende route voor de dorpskernen Drogeham en Harkema. Vanaf 1 augustus is alle reisinformatie hierover te vinden op we de website van Arriva bij 'storingen & werkzaamheden'.

Buslijn 612: Busstation Leeuwarden - NHL Stenden rijdt van 20 juli tot 25 augustus niet

De NHL Steden gaat maandag 26 augustus weer open, ook buslijn 612 start dan weer. Van maandag 26 augustus tot zaterdag 31 augustus rijdt de bus nog afgeschaald en vier keer per uur.

Zomer-dagticket

Deze zomer kunnen mensen met een dagticket van € 7,50 reizen met de bus en trein van Arriva door Fryslân. Het zomer-dagticket is op werkdagen te gebruiken in de daluren en in het weekend de hele dag. Het ticket is te koop via de website van Arriva.

Ook via inspiratiewebsite www.laatjebrengen.nl zijn de tickets verkrijgbaar en zijn leuke uitstapjes en activiteiten te vinden die in het Noorden goed met het openbaar vervoer te bereiken zijn.

Reisplanner

Arriva adviseert reizigers hun reis kort voor vertrek te plannen. De hele reis, van deur tot deur, kan vooraf worden gepland, geboekt en betaald via de glimble app van Arriva (te downloaden via www.glimble.nl).