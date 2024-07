Jobinder verlengt contract met Connexxion Taxi Services BV

lokaal nieuws ma 15 juli 2024, 20.28

DOKKUM - Bestuursvoorzitter van Jobinder, wethouder C.A. Wielstra van Dantumadiel, tekende vrijdag de overeenkomst met Connexxion Taxi Services (CTS). CTS is als winnaar uit de aanbesteding van de Mobiliteitscentrale van Jobinder gekomen.

Beide partijen hebben uitgesproken blij te zijn met dit resultaat.

Jobinder is blij omdat hiermee de goede samenwerking vanaf de start van Jobinder in 2018 een vervolg krijgt. CTS is ook blij omdat hiermee de vestiging in Dokkum en de werkgelegenheid van het personeel daar is veilig gesteld.

En omdat CTS hiermee de kans krijgt om de dienstverlening van een dergelijke onafhankelijke centrale nog verder uit te werken en te professionaliseren.

Het Mobiliteitsbureau ziet ook uit naar de voortzetting van de samenwerking om het vervoer van de inwoners van de deelnemende gemeenten nog verder te verbeteren.

CTS is onderdeel van Transdev, een internationaal bedrijf gespecialiseerd in diverse vormen van (openbaar) vervoer. CTS is vanaf de start van Jobinder bij Jobinder betrokken als de exploitant van de centrale in Dokkum.

De locatie in Dokkum zal de komende 8 jaar (2025 – 2032) dan ook blijven bestaan.