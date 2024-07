Storing bij AH: duizenden versproducten eindigen in afvalbak

regionaal zo 14 juli 2024, 16.10

DRACHTEN - Worsten, hamburgers, kaas of pakken yoghurt, melk, vla, ijs en pizza's. Supermarkt Albert Heijn in Drachten moest zondag duizenden vries- en versproducten weggooien.

Na sluitingstijd werd er zaterdagavond een storing ontdekt in de koelsysteem van de supermarkt. Doordat deze kennelijk niet verholpen kon worden, werkten de koelingen van de AH de hele nacht niet.

Zeecontainer(s) vol

Medewerkers in de supermarkt waren de hele dag druk met het leeghalen van de koeling. In elk geval werd één zeecontainer vol producten afgevoerd. Ze werden in winkelkarretjes vanuit de koeling verzameld en naar buiten gereden. In de middag werd één volle zeecontainer opgehaald terwijl een nieuwe al klaarstond

Gesloten vanwege storing

De supermarkt aan het Kyriat Onoplein ging vanwege de hele toestand zondag niet open. Het winkelpersoneel is uren bezig geweest om alle koelingen en vriezers leeg te halen. Klanten die graag nog producten wilden hebben, werden teleurgesteld. Ze mochten niets meenemen, alles moest de afvalbak in.

De supermarkt ging in de loop van de dag weer open waarbij de schappen met vers- en diepvriesproducten leegbleven.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de AH te maken krijgt met een niet werkende koeling. In augustus 2022 moesten ook alle versproducten weggegooid worden. Destijds betrof de storing een lekkage in het gas-systeem van de koelinstallatie.

FOTONIEUWS