Wachttijd voor huurwoning in Dokkum nu meer dan drie jaar

Auke Iedema zo 14 juli 2024, 10.40 regionaal zo 14 juli 2024, 10.40

DOKKUM - De wachttijden voor sociale huurwoningen in de gemeente Noardeast-Fryslân zijn het afgelopen jaar verder toegenomen. In de stad Dokkum moeten woningzoekenden nu gemiddeld 37 maanden wachten op een huurwoning, terwijl de wachttijd in de omliggende dorpen rond de 26 maanden ligt.

Dit blijkt uit het jaarverslag 2023 van woningcorporatie Thús Wonen.

De oorzaak van de oplopende wachttijden ligt onder meer in de toegenomen vraag naar sociale huurwoningen, die hoger is dan het beschikbare aanbod.

Meer sloop dan bouw

De woningcorporatie heeft in 2023 slechts 23 nieuwe woningen opgeleverd, terwijl er tegelijkertijd 28 woningen werden gesloopt. Hierdoor nam de totale woningvoorraad licht af van 6.373 naar 6.359 woningen.

Thús Wonen geeft aan dat de druk op de woningmarkt in Dokkum bijzonder groot is, mede door de centrale rol die de stad vervult als regionaal voorzieningencentrum.

Stad populairder dan dorp

In 2023 reageerden gemiddeld 73 mensen op een woningadvertentie in Dokkum, terwijl dit aantal in de dorpen boven Dokkum veel lager lag, met een gemiddelde van 24 reacties per woning.

Per eind 2023 stonden er 7.560 mensen ingeschreven als woningzoekenden bij Thús Wonen. De corporatie werkt aan verschillende maatregelen om de beschikbaarheid van sociale huurwoningen te verbeteren, maar erkent dat het niet realistisch is om iedere woningzoekende binnen 18 maanden te huisvesten, zoals oorspronkelijk het doel was.