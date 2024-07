Twijzelerheidster met 'speed op' doet gevaarlijke inhaalactie

lokaal nieuws za 13 juli 2024, 15.04

TWIJZEL - Met 'pupillen als schoteltjes' viel een 29-jarige automobilist uit Twijzelerheide donderdagmiddag op bij de politie. Een speekseltest wees niet veel later uit dat de man speed had gebruikt.

De man was langs de Mounewei in Twijzel aan de kant gezet nadat hij een gevaarlijke inhaalactie had gedaan en aan het bumperkleven was.

Uit een speekseltest bleek dat hij waarschijnlijk speed had gebruikt. Er is op het politiebureau bloed afgenomen voor een nader onderzoek.

Er werd door de politie proces-verbaal opgemaakt voor het verkeersgedrag.