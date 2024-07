Surhuzum Open Air op vrijdag: met de S van Strontrochwiet

regionaal za 13 juli 2024, 12.20

SURHUIZUM - De vrijdagavond op het festival Surhuzum Open Air was vooral heel erg nat. Omstreeks half acht opende Spaltenbridge het festival met classic rock covers. Daarna was het de beurt aan Golden Earring Undercover. Zij speelden covers van de Haagse band Golden Earring.

Als laatste was Abba Rocks aan de beurt. Zij brachten in hun set een selectie uit het genre van de beroemde Zweedse band Abba.

Zo'n 600 bezoekers lieten zich door alle regen niet tegenhouden en trotseerden het blubbererige terrein om toch nog een feestje te vieren. Zij konden dit jaar ook langs de Soaloon, een shotjesbar.



Op deze zaterdag is het de beurt aan het hardere werk. Atmoran, Bildtstar, Early Maggots, For I Am King, Stoflik Omskot, Tigers Of Pan Tang, Up The Irons, en vanuit Zweden, The Haunted.



De organisatie roept de bezoekers voor vandaag op om wel laarzen of dicht schoeisel aan te doen en goede kleding te dragen.

FOTONIEUWS