Man (31) aangehouden na steekincident in Goutum

lokaal nieuws vr 12 juli 2024, 10.31

GOUTUM - Een 31-jarige man is vrijdagochtend door de politie aangehouden voor een steekpartij in een pand aan de Wergeasterdyk in Goutum. Daar vond donderdagnacht een steekincident plaats.

Een 26-jarige man raakte bij het incident gewond. "Een 31-jarige man is op de plaats van het incident aangehouden." zo laat de politie vrijdagochtend weten.

De politie ontving omstreeks 1.15 uur een melding van het steekincident in Goutum. Ter plaatse troffen agenten een 26-jarige man uit Goutum gewond aan. Het slachtoffer is door het ambulancepersoneel gecontroleerd en enige tijd later zelfstandig naar het ziekenhuis gegaan voor verdere behandeling.

Aanhouding

De politie is direct een onderzoek gestart naar het incident. Hierop kon de 31-jarige man uit Goutum worden aangehouden. Ook is een mes in beslag genomen. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex en zal worden verhoord.