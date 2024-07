Gewonden bij steekpartij in Leeuwarden en Goutum

lokaal nieuws vr 12 juli 2024, 6.55

LEEUWARDEN - In de nacht van donderdag op vrijdag vonden er twee steekincidenten plaats, één in Leeuwarden en één in Goutum, waarbij telkens een slachtoffer gewond raakte.

Rond 00.10 uur werd de politie opgeroepen om naar de Eerste Saskiadwarsstraat in Leeuwarden te gaan, waar een vrouw gewond was geraakt bij een steekincident. De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis.

Een uur later kwam er opnieuw een melding binnen, ditmaal aan de Wergeasterdyk in Goutum. Het gewonde slachtoffer kreeg medische hulp van ambulancepersoneel.

Volgens de melding vond het incident plaats bij het voormalige Campanile Hotel, dat momenteel dient als noodopvang voor asielzoekers. Of de betrokkenen bewoners van het hotel zijn, is niet bekendgemaakt door de politie.

Er is een onderzoek ingesteld naar beide steekincidenten door de politie. Of er aanhoudingen zijn verricht is nog niet bekend.