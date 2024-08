Snelle promotie naar derde divisie voor VC Sparta

DOKKUM - Vanaf het moment dat VC Sparta, op vrijdag 21 juni 2024 werd opgericht, was het al zeker dat de mannen van het eerste herenteam aankomend seizoen moesten gaan starten in de eerste klasse. De doelstelling was al geformuleerd, namelijk kampioen worden en op die manier promotie afdwingen naar de promotieklasse.



Echter kregen ze maandag 8 juli 2024 vanuit de Nederlandse volleybalbond het heugelijke bericht dat er in de derde divisie een plek was gekomen en of zij die plek wilden gaan invullen. Na een aantal uur hard werken door de bestuursleden werd aan de eisen,die aan deze derde divisie plek verbonden zijn, voldaan en kon het sein op groen.



Aankomend seizoen zal er in Dokkum sinds het seizoen 2016-2017 weer een herenvolleybalteam actief zijn in de derde divisie. Auto Dijk/VC Sparta HS1 zal dus twee niveaus hoger gaan spelen dan aanvankelijk de bedoeling was. Trainer/coach Meindert Paul is laaiend enthousiast over de promotie: "Wij zijn echt heel erg blij dat we met ons team in de derde divisie uit mogen komen. Natuurlijk is dit een grote uitdaging, maar we zijn ervan overtuigd dat we dit niveau aankunnen. We hebben namelijk meerdere spelers die al ervaring hebben op divisieniveau en daarnaast beschikken we over spelers, die deze ervaring nog niet hebben, maar dit niveau zeker aankunnen".



Ook werd aan Meindert Paul de vraag gesteld of dit wat er nu allemaal gebeurd niet te snel gaat. "Tuurlijk gaat dit heel erg snel. VC Sparta bestaat pas sinds 21 juni, maar als er een kans voorbij komt om derde divisie te kunnen spelen, dan moet je die grijpen. Daarnaast is het ook zo dat als we er geen vertrouwen in hadden we deze stap nooit hadden gezet. Het belooft een prachtig seizoen te gaan worden".



Op zaterdag 5 oktober 2024 speelt Auto Dijk/VC Sparta HS1 hun eerste thuiswedstrijd in sporthal de Doelstien in Dokkum.