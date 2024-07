Man met volle kar boodschappen aangereden in Drachten

DRACHTEN - Op de parkeerplaats van de Aldi aan de Leidijk in Drachten is donderdag een man aangereden. De man kwam even na 15.30 uur de supermarkt uit met een volle kar boodschappen. De bestuurder van een achteruitrijdende auto zag de man over het hoofd.

Het slachtoffer kwam ten val en de kar met boodschappen rolde tegen een andere auto aan. Het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel heeft de man onderzocht. Vervolgens is het slachtoffer naar de huisarts gebracht.

Door de rollende boodschappenkar raakte een geparkeerde auto beschadigd. Het rode voertuig liep schade op aan het achterlicht en de bumper. De politie kwam ter plaatse om het ongeval in kaart te brengen.

