Sunneklaas-incident: OM gaat twee Amelanders vervolgen

NES (AMELAND) - Een 23-jarige en 32-jarige Amelander moeten zich binnenkort verantwoorden voor de rechter. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om deze twee mannen te vervolgen.

Volgens het OM hebben de mannen op 5 december 2023 twee medewerkers van de omroep Powned en hun chauffeur belet om een reportage te maken over het Sunneklaasfeest. Ze werden belaagd.

Openlijke geweldpleging

Ook wordt beide verdachten openlijke geweldpleging tegen en het bedreigen van de drie mannen ten laste gelegd.

Bij het verlaten van de boot in de haven zijn de drie mannen, terwijl ze in hun auto zaten, opgewacht door meerdere personen. Hierbij ontstond een dreigende situatie. De twee verdachten hadden daarbij volgens het OM een actieve rol.

Achtervolging

Daarnaast waren de verdachten volgens het OM, na het incident in de haven, betrokken bij een gevaarlijke achtervolging. De auto van de cameraploeg is daarbij tot stoppen gedwongen, waarbij een verkeersgevaarlijke situatie en een aanrijding heeft plaatsgevonden. Ook is de cameraploeg opnieuw belaagd.

Sepot voor tegenaangifte

Tegen de bestuurder van de auto van de cameraploeg is door enkele personen ook aangifte gedaan. Het OM vindt dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs ligt om deze persoon te vervolgen voor een strafbaar feit.

Politie wilde niet meewerken

De belaging op Ameland kwam groots in het nieuws, mede ook omdat de eilander politie aanvankelijk niet de aangifte van de slachtoffers wilden opnemen. De lokale politie zou de bewoners van het eiland anders behandelen dan toeristen of vreemden. Of dat feitelijk ook zo is, is niet goed vast te stellen.

Het is nog niet bekend wanneer de zaak door de rechtbank in Leeuwarden inhoudelijk zal worden behandeld.