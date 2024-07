Sendo Liner voor tweede keer in botsing met brug

regionaal wo 10 juli 2024, 21.00

STROOBOS - Het Nederlandse binnenvaartschip Sendo Liner is woensdagmiddag voor de tweede keer in botsing gekomen met een brug. Eerder gebeurde dit al in 2023 bij de brug van Burgum. Destijds vond de aanvaring 's nachts plaats. De stuurhut brak af omdat deze niet (op tijd) naar beneden was gezakt.

Deze woensdagmiddag botste het schip tegen de dichtdraaiende brug van Stroobos.

Stremming

De aanvaring vond plaats rond 15.00 uur toen het schip richting Gaarkeuken voer. De brug raakte beschadigd en was tot 18.00 uur gestremd voor weg- als scheepvaartverkeer. Volgens Rijkswaterstaat lijkt de schade mee te vallen aan de brug.

Gaarkeuken

De Sendo Liner, bekend als het eerste emissieloze binnenvaartschip op batterijen, is na de botsing doorgevaren naar Gaarkeuken. Daar deden de politie en Rijkswaterstaat woensdagmiddag en -avond onderzoek.

FOTONIEUWS