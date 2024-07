Echtpaar Weening – Van Putten uit Surhuisterveen 60 jaar getrouwd

regionaal wo 10 juli 2024, 17.13

SURHUISTERVEEN - Sikke Weening en Kornelia Weening – Van Putten uit Surhuisterveen waren dinsdag maar liefst 60 jaar getrouwd. Burgemeester Oebele Brouwer bracht het echtpaar een bezoek om hen te feliciteren namens de gemeente.

Het paar leerde elkaar kennen in Gelderland, waar mevrouw Weening opgegroeid is. Meneer was daar als dienstplichtig militair gelegerd. Beide gingen ze naar de kerk en daar ontmoetten de twee elkaar.

Na zes jaar verkering trouwden ze. Het echtpaar heeft drie dochters, vijf kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen.

Meneer Weening werkte altijd met veel plezier als timmerman in Surhuisterveen. Naast zijn werk deed hij ook veel voor de kerk en het verenigingsleven. Ook was hij leidinggevende van de bouwbond. Mevrouw werkte voor haar huwelijk in een kruidenierswinkel met ijssalon in Elburg (Gelderland).

Toen ze trouwde stopte ze hiermee en verhuisde ze met haar man naar Friesland. De Friese taal was eerst lastig, maar inmiddels omarmt mevrouw Weening de taal volledig.

Het echtpaar vierde hun 60-jarig huwelijksjubileum samen met familie en vrienden.

