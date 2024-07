Echtpaar Stienstra-Kooistra uit Surhuisterveen 60 jaar getrouwd

regionaal wo 10 juli 2024, 16.56

SURHUISTERVEEN - Het was maandag 60 jaar geleden dat Johannes Stienstra geboren op 5-6-1944 en Geeske Stienstra-Kooistra geboren op 31-3-1945 in het huwelijksbootje stapten. Ter ere van hun diamanten jubileum kwam burgemeester Oebele Brouwer 10 juli op bezoek om het echtpaar te feliciteren.

De heer en mevrouw Stienstra ontmoetten elkaar tijdens een fietstochtje op de Blauhústerwei, waar ze direct een klik voelden. Na hun trouwen ging het echtpaar in Drachten wonen, waar de heer Stienstra bij slagerij Hoff werkte. In 1968 werd hij ambulant slager en verhuisden ze naar Surhuisterveen. Mevrouw Stienstra werkte voor het huwelijk bij zelfbedieningszaak van der Scheer in Drachten en richtte zich daarna op de zorg voor het huishouden en de kinderen.

De heer Stienstra stond bekend om zijn 'gouden handjes' en zijn kunde in en om het huis. Mevrouw Stienstra vervulde diverse functies binnen de kerk en was een toegewijde vrijwilligster bij het Rode Kruis, waar ze met liefde zieke en eenzame mensen bezocht. Tot op de dag van vandaag is zij nog steeds actief als vrijwilligster in 't Suyderhuys.

Het echtpaar geniet nog steeds van een goede gezondheid en zag er naar uit om deze speciale gelegenheid te vieren met hun dierbaren.

