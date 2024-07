Binnenvaartschip botst tegen brug Stroobos

regionaal wo 10 juli 2024, 16.24

STROOBOS - Het Nederlandse binnenvaartschip Sendo Liner botste woensdag tegen de dichtdraaiende brug van Stroobos. De brug is na het voorval gestremd voor zowel het verkeer over de weg, als het scheepvaartverkeer.

Het schip voer richting Gaarkeuken toen het ongeluk net na 15.00 uur gebeurde. Het lijkt erop dat de brug al aan het sluiten was terwijl het schip nog bezig was met passeren. Als gevolg van de aanvaring kon de brug niet meer goed sluiten, waardoor de slagbomen naar beneden bleven.

Het is nog onduidelijk hoelang de afsluiting zal duren en hoeveel schade er is aan zowel het schip als de brug. Rijkswaterstaat is bezig met een onderzoek naar de impact van de botsing. Het schip is na de aanvaring doorgevaren naar Gaarkeuken en ligt daar nu stil.

Het wegverkeer kan omrijden via de bruggen bij Eibersburen en Blauforlaet.

Stremming

Sola Gratia en de Alpha waren de eerste schepen die voor een kapotte brug kwamen te liggen. De schipper van Sola Gratia nam contact op met de brugbedienaar en kreeg het verzoek om aan te meren. Dit omdat er zojuist een aanvaring had plaatsgevonden met het binnenvaartschip Sendo Liner.

Wachtende schepen

Net voor 18.00 uur laat Rijkswaterstaat weten dat de brug is geopend, waardoor alle wachtende schepen hun reis konden hervatten. "De brug is momenteel open en zal straks weer gesloten worden. We zullen de schade verder inspecteren en besluiten of de brug veilig kan worden gebruikt door wegverkeer", zo laat Rijkswaterstaat aan WâldNet weten.

"Op het eerste gezicht lijkt de schade mee te vallen. Het feit dat de brug nog steeds bedienbaar is en kon worden geopend, is een positief teken".

Brug weer open

Rijkswaterstaat meldde woensdag rond 21.40 uur dat de brug Stroobos in het Prinses Margrietkanaal weer open is voor scheepvaart- en wegverkeer. De storingen aan de brug zijn opgelost. De brug is weer volledig operationeel en kan ook weer op afstand bediend worden.

