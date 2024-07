Automobiliste belandt in de sloot bij de Hemrik

regionaal di 9 juli 2024, 23.39

HEMRIK - Een vrouw is dinsdagavond door de politie meegenomen nadat zij met haar auto in een sloot belandde langs de Weinterp in de Hemrik. Mogelijk werd er eerst nog een boom geraakt.

Het ongeval vond plaats net voor 23.00 uur, waarbij de politie en een ambulance ter plaatse kwamen. Omdat de vrouw mogelijk bekneld zat, werd ook de brandweer meegestuurd. Met behulp van de hulpdiensten wist de bestuurster uit haar voertuig te komen.

Na het ongeval is de vrouw meegenomen naar het politiebureau. Het is mogelijk dat zij onder invloed was van bepaalde medicatie, daarom zal een arts bloed afnemen om dit te controleren. Ook zal worden onderzocht of de medicatie die zij had genomen verboden is.

FOTONIEUWS