Werkzaamheden eerste fase Eikesingel afgerond

lokaal nieuws di 9 juli 2024, 17.47

DRACHTEN - De werkzaamheden van de eerste fase aan de Eikesingel in Drachten zijn nagenoeg afgerond. Het gedeelte tussen de rotonde Zuiderhogeweg en de Sportlaan is weer toegankelijk voor verkeer.

Maandag is fase twee van start gegaan. Het gedeelte tussen de kruising met de Sportlaan en de kruising met De Hoge Bomen is momenteel afgesloten tot 6 september. Tevens is de fietsburg nog niet open voor fietsers.

De Sportlaan is bereikbaar vanuit westelijke richting. Fietsers worden omgeleid via de fietstunnel bij de Martinus de Boerstraat. Autoverkeer wordt omgeleid via de Gauke Boelensstraat en de Burgemeester Wuiteweg. Bussen volgen een omleidingsroute via de Zuiderhogeweg en Gauke Boelensstraat, waarbij de halte bij de Zuiderhogeweg de laatste halte in Drachten is.