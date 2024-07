Centrale As korte tijd 'dicht' vanwege brand in vrachtwagen

regionaal di 9 juli 2024, 16.03

DAMWALD - De brandweer moest dinsdag rond 15.30 uur in actie komen voor een brand in een vrachtwagen op de Centrale As. De locatie was ter hoogte van Damwâld.

Als gevolg van de brand werd de Centrale As deels tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer. De brandweer wist het vuur te doven.

Een rijstrook werd op een zeker moment afgesloten zodat het autoverkeer er via de andere rijstrook langs kon rijden.

De brand woedde aan de achterzijde van de cabine.

FOTONIEUWS