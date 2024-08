Einte Jongeling c.s. trotseren storm, regen en modder tijdens Haaijehoekpartij

sportnieuws di 9 juli 2024, 14.00

DRIEZUM - Kaatsen is in de gemeente Dantumadiel een relatief kleine sport. De klassiekers zijn dan ook op één hand te tellen. Dit zijn de Koningspartijen in Broeksterwâld en Ikkerwâld en de Sape Meijer partij in Driezum.

Aan dit rijtje kan nu al de Haaijehoekpartij worden toegevoegd. Op een stuk weiland bij het timmerbedrijf van Berend Visser werd de vierde editie zaterdag onder erbarmelijke omstandigheden verkaatst. Het waren uiteindelijk Einte Jongeling, Sikke Dantuma en Jan Postma die met de hoogste eer gingen strijken.

De Haaijehoekpartij is uitgegroeid tot de 'Parijs-Roubaix' van het kaatsen. In alle vier edities was het bar slecht weer. Daarom had de organisatie de hulp ingeroepen van een professionele tentenbouwer. Ook de prachtige doeken die het kaatsveld aan de Haaijehoek omzoomden werden extra gestut.

Niks kon deze keer misgaan. Maar de natuur bleek ook nu weer sterker te zijn dan de mens. Van de vier oerprincipes, aarde, water, lucht en vuur, waaruit alles is opgebouwd, ontbrak alleen het laatste element.

Wanneer in 2071 - viering 50 jaar Haaijehoekpartij - de dan nog in leven zijnde ooggetuigen verslag doen van wat er op die bewuste zaterdag in 2024 plaatsvond, is het ongeloof van de aanwezigen van het gezicht af te lezen. De heroïek spat ervan af.

Ik citeer dan de bijna 70-jarige Neeltsje Visser, dochter van Berend Visser, die toen de organisatie ondersteunde met hand- en spandiensten: 'De KNMI had windstoten van meer dan 120 km/u voorspeld.'

Door de vele regen veranderde het kaatsveld in een vloek en een zucht in een modderpoel. Lytse Pieter Bergsma verdween op mysterieuze wijze in deze modderpoel. Zijn maten Gert Jan Kazimier en Sjoerd van der Ploeg startten een zoektocht en na een uur kwam Pieter boven water.

Sjoerd sprak toen de historisch woorden: "Us heit liet op dit stik lân eartiids bêst fee weidzje, no rint hjir wrakfee om. It is de waargoaden fersykje". En inderdaad wat daarna volgde, tart elk voorstellingsvermogen. Eerst raakte de paal op de boppe los. Dit bleek slechts een voorbode te zijn van wat zou komen. Vervolgens werd karmaster Sjoerd Fransbergen met de traumahelikopter afgevoerd, nadat het frame van één van de doeken op hem viel.

Ondertussen kaatsten de lichtgewichten Wouter van der Meer en Henk Kemper met stenen in hun broekzakken. Dit was de enige manier om hun staande te houden tegen dit natuurgeweld. Even schenen telegrafist Wiebe Damstra en zijn vrouw Hitsje van de aardbol te zijn verdwenen. Zij waren op zoek naar de buordsjes die ze uiteindelijk in de Broekpôlen terugvonden.

Tot overmaat van ramp vloog de VIP-tent luttele minuten later ook nog de lucht in en belandde kilometers verderop in het Labadisterbosk. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel. Een door Tjalling Kooistra uitgeslagen bal bleek zijn eindbestemming te hebben gevonden op het dak van de âlde wenstee (Haadwei 3) van dichter des dorp Engele Wijnsma', aldus Neeltsje Visser ruim 45 jaar later.

Er werd ook nog op het scherpst van de snede gekaatst. Een groot aantal partijen eindigde in 'fiif buordsjes gelyk'. Dit gold ook voor de finale die door Einte Jongeling c.s. na een 5-1 achterstand werd gewonnen.

De Haaijehoekpartij is voor Driezumers wat de L'Alpe-d'Huez voor Nederlanders betekent. Ondanks de geringe deelname, twee personen, wist ook deze keer een Driezumer met een krans huiswaarts te keren.

De bijna 84-jarige Sikke Dantuma won voor de tweede keer deze klassieker en mocht als samen met Wouter van der Meer ook nog de prijs voor de meeste zitballen (14) in ontvangst nemen.