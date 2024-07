Code oranje: vanavond kans op zware onweersbuien

regionaal di 9 juli 2024, 9.48

BURGUM - Het KNMI heeft voor Friesland, en heel Nederland, code oranje afgekondigd. "Vanaf eind van de middag in het zuidwesten en vanavond in de rest van het land is er kans op zware onweersbuien die van het zuidwesten naar het noordoosten over het land trekken."

Bij deze buien kunnen er zware windstoten voor komen en plaatselijk veel regen, intensief onweer, grote hagel.

Het onweer kan zorgen voor schade en overlast door mogelijke blikseminslag, hevige regenval en harde wind. "Vooral voor buitenactiviteiten en het verkeer kunnen deze onweersbuien gevaarlijk zijn." waarschuwt het KNMI.

De onweersbuien kunnen plaatselijk gepaard gaan met zware windstoten van circa 75-100 km/uur, hagel van 2-4 cm en veel regen in korte tijd (20-40 mm).

