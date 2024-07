Bestuurder Appelscha opnieuw betrapt op rijden onder invloed

regionaal di 9 juli 2024, 9.07

APPELSCHA - In Appelscha is maandagnacht een beginnende bestuurder van een wit Ford bestelbusje tweemaal aangehouden wegens rijden onder invloed. Bij een eerste controle bleek de bestuurder 615 µg/l alcohol in zijn bloed te hebben, ruim boven de toegestane limiet.

Het rijbewijs werd door de politie ingevorderd en de man kreeg een rijverbod. Bovendien werd hij aangemeld voor een EMA-cursus.

Opnieuw betrapt

Kort nadat de bestuurder zijn weg mocht vervolgen, werd hij opnieuw rijdend aangetroffen. Ditmaal reed hij ook nog eens zonder verlichting. De bestuurder scoorde opnieuw op de ademanalyse (nu 555 µg/l). Deze keer reed hij bovendien met een ingevorderd rijbewijs tijdens een rijverbod.

Inbeslagname

Na overleg met de Hulpofficier van Justitie werd besloten om de bestelbus van de verdachte in beslag te nemen. Het was deze nacht namelijk niet de eerste keer dat de verdachte betrapt werd op het rijden onder invloed. Volgens de politie was hij nu in korte tijd driemaal betrapt.