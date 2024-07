Toeterende fans vieren feest op kruising in Drachten

regionaal zo 7 juli 2024, 1.10

DRACHTEN - Het kruispunt van de Drift, Torenstraat en de Zuidkade in Drachten veranderde zaterdagavond spontaan in een oranjeplein. Tientallen fans hadden het kruispunt overgenomen, terwijl automobilisten al toeterend voorbij reden. Reden voor dit feest was de winst van het Nederlands voetbalelftal op Turkije tijdens de kwartfinale op het Europees kampioenschap.

Goede sfeer

Het behalen van de halve finale ging niet onopgemerkt voorbij. Met veel geschreeuw, gejoel en zelfs met vuurwerk werd dit gevierd. Het verkeer deed er iets langer over dan gewoonlijk, maar de meesten zaten lachend in de auto. De avond verliep gezellig zonder noemenswaardige incidenten. Rond 00.30 uur was het weer rustig.

Politie op afstand

De mensenmassa op het kruispunt werd op afstand in de gaten gehouden door de politie. Een van de voertuigen moest richting het centrum en daarvoor werd onder luid gejoel ruimte gemaakt.

Kleine botsing

Wel was er nog een kleine botsing tussen een auto en een taxi. Niemand raakte gewond. Wel raakte een van de twee voertuigen aardig beschadigd. De passagier van de taxi is overgestapt in een andere taxi.

FOTONIEUWS