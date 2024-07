St vd Brink neemt Land Transport Harkema over

regionaal za 6 juli 2024, 21.06

HARKEMA - Transportbedrijf St vd Brink heeft Land Transport in Harkema overgenomen. De officiële ondertekening van de overname vond plaats op vrijdag 5 juli 2024.

De overname, die met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 plaatsvindt, markeert een mijlpaal in de groei en diversificatie van onze organisatie.

In goede handen

Land Transport, een gerenommeerd transportbedrijf in Harkema, heeft 50 medewerkers, 40 trekkende eenheden en dagelijks 10 charters op de weg. Eigenaresse van Land Transport Hennie Dijkstra is blij dat Land Transport in goede handen terechtkomt.

"St vd Brink heeft een goede naam in de markt en dit beeld werd bevestigd door Bremer Transport met wie we al geruime tijd samenwerken. Nadat het besluit was genomen dat het de juiste tijd is om Land Transport over te dragen, viel mijn keuze op St vd Brink. Land Transport verdient het om in goede handen terecht te komen en daarom benaderde ik Alex van den Brink. Ik ben erg blij dat we tot een overeenkomst zijn gekomen en dat ik verbonden blijf aan Land Transport. Hier zal ik mede verantwoordelijk blijven voor de commerciële activiteiten en het relatiebeheer", aldus Hennie Dijkstra.

Samen vooruit

De overname van Land Transport is een strategische keuze die past binnen de groeistrategie van St vd Brink om te groeien binnen bepaalde transportdisciplines. "Wij geloven sterk in de kracht van samenwerking en zien de integratie van Land Transport én de extra locatie in Harkema als een mooie uitbreiding van onze activiteiten. Samen kunnen we onze klanten nog beter bedienen en nieuwe kansen benutten. Bovendien verstevigt dit onze positie in het noorden van Nederland waar we ook met onze onderneming Bremer Transport gevestigd zijn.", zegt Alex van den Brink, algemeen directeur St vd Brink.