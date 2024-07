Schietpartij op De Kaden blijkt ingeslagen raam

regionaal za 6 juli 2024, 19.13

DRACHTEN - Zaterdag aan het einde van de middag kwam er bij de politie een melding binnen van een mogelijke schietpartij op de Noordkade in Drachten.

De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en wist één verdachte in de boeien te slaan op de Eibertsbek. Er bleek uiteindelijk niet te zijn geschoten, maar er was wel een ruit ingeslagen op de Noordkade.

De verdachte is in de boeien geslagen, maar is niet aangehouden door de politie. Dit is gedaan om de rust te laten terugkeren.

De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan en omstanders gehoord.