Boom valt over de Van Harinxmaweg bij Beetsterzwaag

lokaal nieuws za 6 juli 2024, 17.19

BEETSTERZWAAG - De brandweer moest zaterdag omstreeks 17.00 uur in actie komen op de Van Harinxmaweg in Beetsterzwaag. Door de harde wind was er een boom over de weg gevallen.

Het verkeer ging tijdelijk over het fietspad om er langs te kunnen rijden.

