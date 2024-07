Automobilist gewond door 'vliegende aanhanger'

regionaal za 6 juli 2024, 15.50

TERWISPEL - De bestuurder van een Volvo is zaterdagmiddag gewond geraakt door een 'vliegende aanhanger'. De kar zat achter een tegemoetkomende auto en schoot de lucht in en kantelde tijdens het rijden.

Het ongeval vond omstreeks 14.45 uur plaats op de Koaibosk (N392) bij Terwispel. Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening.

De bestuurder van een Ford reed met de aanhanger over de Koaibosk toen het door de harde wind mis ging. De kar had de huif erop en was daarmee een echte windvanger. De wind greep de kar welke vervolgens in botsing kwam met de tegemoetkomende Volvo.

Een aanrijding was het gevolg. De bestuurder van de Volvo is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de aanrijding verder afgehandeld. De voertuigen zijn na de aanrijding verplaatst naar de parallelweg zodat alle betrokkenen veilig langs de kant van de weg konden staan.

