Deze man was betrokken bij oplichting van ouderen in Kollum

regionaal za 6 juli 2024, 14.24

KOLLUM - Dankzij een alerte getuige is vrijdag deze oplichter (zie foto) op de gevoelige plaat gezet in Kollum. Hij was vrijwel zeker betrokken bij de bankhelpdesk-fraude in Kollum en Buitenpost.

De jongeman was samen met nog twee mannen actief bij de Poiesz en Jumbo. Het drietal was in de auto naar het winkelcentrum gekomen en de man op de foto stapte vervolgens uit om hun buit (pinpas en -code) te gaan verzilveren. Zij (of anderen) hebben even daarvoor de pinpas opgehaald bij een 76-jarige bewoonster van de Halbestrjitte.

Geen zon, wel zonnebril

Omdat de verdachte zijn gezicht had bedekt en een grote zonnebril droeg (terwijl de zon niet eens scheen), besloot de getuige de jongeman te volgen en de politie in te schakelen. Hij deed diverse transacties bij de servicebalie in de Poiesz en bij de Jumbo.

Geldopname en loten gekocht

Naast het opnemen van contant geld bij de geldautomaat kocht de jongeman op een zeker moment voor 300 euro Eurojackpot loten met de ontvreemde pinpas en pincode.

Argwaan

Omdat de getuige de jongens in de smiezen had, kreeg drietal mogelijk argwaan. De auto vertrok. De jongeman, die eerder uit de auto was gestapt, deed nog een rondje in de Jumbo en vertrok daarna te voet. Hij is waarschijnlijk later opgehaald door zijn vrienden.

Succesvol gevlucht

De getuige liet deze site weten dat het jammer is dat de politie deze keer te laat in Kollum aankwam. Bij de komst van de agenten was iedereen met de noorderzon vertrokken. De politie heeft na de fraude wel uitgebreid onderzoek gedaan in de supermarkten om naar alle waarschijnlijkheid beelden veilig te stellen.